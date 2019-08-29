Конта не пустила Гаспарян в третий круг US Open
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
В матче второго круга Гаспарян уступила 16-й сеяной британке Йоханне Конте со счетом 1:6, 0:6. Встреча продолжалась 54 минуты.
В третьем круге Конта сыграет с победительницей встречи между другой россиянкой Екатериной Александровой и китаянкой Чжан Шуай (33-й номер посева).