Зверев вышел в третий круг US Open
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
В матче второго раунда шестая ракетка турнира Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тьяфо со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.
Следующим соперником Зверева станет победитель матча между словенцем Аляжем Бедене и французом Бенуа Пером (29-й номер посева).
Другие результаты второго круга:
Давид Гоффен (Бельгия, 15) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:2, 6:2, 6:2;.
Дэниел Эванс (Великобритания) — Люка Пуй (Франция, 25) — 6:4, 6:3, 6:7 (4:7), 6:4;.
Денис Кудла (США) — Душан Лайович (Сербия, 27) — 7:5, 7:5, 0:6, 6:3;.
Алекс Де Минаур (Австралия) — Кристиан Гарин (Чили, 31) — 6:3, 7:5, 6:3.