Александрова не смогла пробиться в 3-й круг Открытого чемпионата США
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Во втором круге Александрова уступила китаянке Чжан Шуай (33-й номер посева) со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
Следующей соперницей Чжан Шуай будет британка Йоханна Конта, получившая от организаторов 16-й номер посева.