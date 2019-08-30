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00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова не смогла пробиться в 3-й круг Открытого чемпионата США

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

Во втором круге Александрова уступила китаянке Чжан Шуай (33-й номер посева) со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

Следующей соперницей Чжан Шуай будет британка Йоханна Конта, получившая от организаторов 16-й номер посева.

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