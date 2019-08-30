Юлия Путинцева победила 13-ю ракетку мира и вышла в третий круг US Open

Источник: AP 2019

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6. В первом сете Путинцева отыгралась с 1:3, во втором — с 3:5, а на тай-брейке — с 0:3. Соперницы провели на корте один час и 54 минуты.

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева идет выше всех казахстанок, занимая 39-я место, а 21-летняя Соболенко располагается на 13-й позиции. Теннисистки впервые играли друг с другом.

Соперница Путинцевой определится в матче между эстонкой Кайей Канепи (82-й номер рейтинга WTA) и хорваткой Донной Векич (23).