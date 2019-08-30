Юлия Путинцева победила 13-ю ракетку мира и вышла в третий круг US Open
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила белоруску Арину Соболенко во втором круге US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила белоруску Арину Соболенко во втором круге US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6. В первом сете Путинцева отыгралась с 1:3, во втором — с 3:5, а на
В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева идет выше всех казахстанок, занимая 39-я место, а 21-летняя Соболенко располагается на 13-й позиции. Теннисистки впервые играли друг с другом.
Соперница Путинцевой определится в матче между эстонкой Кайей Канепи (82-й номер рейтинга WTA) и хорваткой Донной Векич (23).
Для Путинцевой нынешний US Open уже стал самым успешным в карьере, так как ранее на этом турнире она вылетала уже после первого круга. В этом же году она стартовала с победы над американкой Мэдисон Бренгл.