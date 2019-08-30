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00:54 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева победила 13-ю ракетку мира и вышла в третий круг US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила белоруску Арину Соболенко во втором круге US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6. В первом сете Путинцева отыгралась с 1:3, во втором — с 3:5, а на тай-брейке — с 0:3. Соперницы провели на корте один час и 54 минуты.

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В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева идет выше всех казахстанок, занимая 39-я место, а 21-летняя Соболенко располагается на 13-й позиции. Теннисистки впервые играли друг с другом.

Соперница Путинцевой определится в матче между эстонкой Кайей Канепи (82-й номер рейтинга WTA) и хорваткой Донной Векич (23).

Для Путинцевой нынешний US Open уже стал самым успешным в карьере, так как ранее на этом турнире она вылетала уже после первого круга. В этом же году она стартовала с победы над американкой Мэдисон Бренгл.

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