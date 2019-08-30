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09:34 (мск), источник: ТАСС

Четвертая ракетка мира Халеп проиграла в матче второго круга US Open

Румынка уступила американке Тейлор Таунсенд.

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Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла американке Тейлор Таунсенд в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американки. Халеп занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Таунсенд располагается на 116-й строчке.

В третьем круге соперницей 23-летней американки станет Сорана Кырстя из Румынии. Халеп является победителем 19 турниров WTA, также она одержала победу на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2019). Таунсенд повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она пробивалась в третий круг на Открытом чемпионате Франции (2014).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

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