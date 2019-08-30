Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий раунд Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий раунд Открытого чемпионата США, который проходит в
Рублев во втором круге встречался с французом Жилем Симоном. После первого сета, завершившегося победой россиянина со счетом 6:2, Симон отказалась от продолжения борьбы. Теннисисты провели на корте 41 минуту.
В следующем раунде Рублев встретится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия, 28-й сеяный) — Антуан Оанг (Франция).
Результаты других матчей второго круга:
Стэн Вавринка (Швейцария, 23) — Жереми Шарди (Франция) — 6:4, 6:3, 6:7 (3:7), 6:3;.
Джон Изнер (США, 14) —
Николоз Басилашвили (Грузия, 17) — Дженсон Бруксби (США) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:5, 6:2;.
Маттео Берреттини (Италия, 24) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1;.
Аляж Бедене (Словения) — Бенуа Пер (Франция, 29) — 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, 7:6 (7:4).