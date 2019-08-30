Павлюченкова уступила Бертенс во втором круге US Open

Источник: РИА "Новости"

28-летняя россиянка уступила голландке, которая посеяна на турнире под седьмым номером, со счетом 5:7, 4:6. Эта встреча стала седьмой между спортсменками. Бертенс одержала пятую победу, два раза выигрывала Павлюченкова. В третьем круге голландка сыграет немкой Юлией Гёргес.

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Павлюченкова занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытых чемпионатов Австралии (2017, 2019), Франции (2011), США (2011) и Уимблдона (2016).