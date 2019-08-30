Бублик отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в третий круг US Open
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.
При этом спортсмен совершил камбэк в матче против итальянца Томаса Фаббиано. Бублик проиграл первые два сета, однако затем оказался сильнее в оставшихся трех — 6:7, 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. В третьем раунде Александр сыграет против испанца Пабло Андухара.
Параллельно вылетел из турнира первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин. Его остановил австралиец Алексей Попырин. Матч продлился четыре сета. Кукушкин уступил со счетом 6:2, 5:7, 3:6, 2:6.