Бублик отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в третий круг US Open

При этом спортсмен совершил камбэк в матче против итальянца Томаса Фаббиано. Бублик проиграл первые два сета, однако затем оказался сильнее в оставшихся трех — 6:7, 5:7, 6:4, 6:3, 6:3. В третьем раунде Александр сыграет против испанца Пабло Андухара.