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10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калинская не смогла выйти в третий круг US Open

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

Калинская, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, во втором раунде уступила американке Кристи Ан со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.

В третьем круге Ан встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

В другом матче второго раунда девятая ракетка турнира белоруска Арина Соболенко проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой — 3:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Результаты других матчей второго круга:

Донна Векич (Хорватия, 23) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:5, 6:3;.

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 1:6, 6:2;.

Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:3, 7:5.

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