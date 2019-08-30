Калинская не смогла выйти в третий круг US Open
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в
Калинская, попавшая в основную сетку турнира через квалификацию, во втором раунде уступила американке Кристи Ан со счетом 2:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.
В третьем круге Ан встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
В другом матче второго раунда девятая ракетка турнира белоруска Арина Соболенко проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой — 3:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Результаты других матчей второго круга:
Донна Векич (Хорватия, 23) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:5, 6:3;.
Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 1:6, 6:2;.
Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:3, 7:5.