Рафаэль Надаль без борьбы вышел в третий круг US Open
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль без борьбы вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль без борьбы вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.
Соперник Надаля по второму кругу австралиец Танаси Коккинакис отказался от поединка
В третьем круге вторая ракетка турнира Надаль сыграет с южнокорейцем Чон Хёном, который в своем матче второго круга за 3 часа 22 минуты обыграл испанца Фернандо Вердаско (32-й номер посева) — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).
Результаты других матчей второго круга:
Гаэль Монфис (Франция, 13-й номер посева) — Мариус Копил (Румыния) — 6:3, 6:2, 6:2;.
Ник Кирьос (Австралия, 28) — Антуан Оан (Франция) — 6:4, 6:2, 6:4;.
Марин Чилич (Хорватия, 22) —