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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рафаэль Надаль без борьбы вышел в третий круг US Open

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль без борьбы вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

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Источник: Reuters

Соперник Надаля по второму кругу австралиец Танаси Коккинакис отказался от поединка из-за травмы правого плеча.

В третьем круге вторая ракетка турнира Надаль сыграет с южнокорейцем Чон Хёном, который в своем матче второго круга за 3 часа 22 минуты обыграл испанца Фернандо Вердаско (32-й номер посева) — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).

Результаты других матчей второго круга:

Гаэль Монфис (Франция, 13-й номер посева) — Мариус Копил (Румыния) — 6:3, 6:2, 6:2;.

Ник Кирьос (Австралия, 28) — Антуан Оан (Франция) — 6:4, 6:2, 6:4;.

Марин Чилич (Хорватия, 22) — Цедрик-Марсель Штебе (Германия) — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3.

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