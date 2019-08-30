Соболенко с Мертенс, а также Саснович с Кужмовой вышли во второй круг парного разряда на US Open
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в парном разряде US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в парном разряде US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла россиянку Анну Блинкову и китаянку Яфань Ван — 6:3, 6:4.
Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон — 6:0, 6:4.
Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник уступили
Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти встречаются сегодня с