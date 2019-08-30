Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.08
Атлетик
Реал Сосьедад
20
Футбол. Зарубежный
30.08
Метц
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
30.08
Болонья
СПАЛ
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
30.08
Боруссия М
РБ Лейпциг
13
Футбол. Зарубежный
30.08
Севилья
Сельта
11
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
30.08
Крылья Советов
Динамо
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» остался без Лиги чемпионов
37Ярость Жиго, боль Джикии, потасовка на поле: все эмоции поражения «Спартака» от «Браги»
30 августа, источник: БЕЛТА

Соболенко с Мертенс, а также Саснович с Кужмовой вышли во второй круг парного разряда на US Open

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно стартовали в парном разряде US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2019

Сегодня Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла россиянку Анну Блинкову и китаянку Яфань Ван — 6:3, 6:4.

Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон — 6:0, 6:4.

Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник уступили канадско-китайскому тандему Габриэла Дабровски / Ифань Сюй — 5:7, 4:6.

Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти встречаются сегодня с российско-румынским дуэтом Маргарита Гаспарян / Моника Никулеску.

Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга
Филипп Киркоров объявил о рождении очередного ребенка
Кого клубы РПЛ могут купить в последние дни трансферного окна
Четырьмя матчами продолжится восьмой тур ЧР по футболу
Соперник «Зенита» в ЛЧ вышел на первое место в Бундеслиге
Поветкин и Хьюи Фьюри в Лондоне сразятся за титул чемпиона WBA
«Динамо» не смогло обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков (фото)
Хоккейный матч на детском турнире обернулся массовой дракой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь