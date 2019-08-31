Вавринка пробился в четвертый круг US Open
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Швейцарец Станислас Вавринка пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Швейцарец Станислас Вавринка пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
В матче третьего раунда последнего в сезоне турнира Большого шлема Вавринка (23-й номер посева) обыграл итальянца Паоло Лоренци со счетом 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 2 часа 58 минут.
За выход в ¼ финала US Open Вавринка поспорит с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1) и американцем Денисом Кудлой.
Также в 4-й круг турнира прошел бельгиец Давид Гоффен (15), который обыграл испанца Пабло