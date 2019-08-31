«Я тебя найду». Новак Джокович повздорил со зрителем
Серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом US Open, перед матчем третьего круга с американцем Денисом Кудлой поругался со зрителем, который предложил ему сняться с турнира
Серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом US Open, перед матчем третьего круга с американцем Денисом Кудлой поругался со зрителем, который предложил ему сняться с турнира
— Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя найду, — сказал Джокович после того, как подошел к кричавшему зрителю.