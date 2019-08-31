«Я тебя найду». Новак Джокович повздорил со зрителем

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Луч
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Балтика
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Герта
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:30
Лион
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Брешиа
Футбол. Зарубежный
19:30
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Брест
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Леганес
Футбол. Зарубежный
30.08
Атлетик
Реал Сосьедад
20
Футбол. Зарубежный
30.08
Метц
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
30.08
Болонья
СПАЛ
10
Футбол. Зарубежный
30.08
Боруссия М
РБ Лейпциг
13
Футбол. Зарубежный
30.08
Севилья
Сельта
11
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
14Образы Евгении Медведевой
10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я тебя найду». Новак Джокович повздорил со зрителем

Серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом US Open, перед матчем третьего круга с американцем Денисом Кудлой поругался со зрителем, который предложил ему сняться с турнира из-за болей в плече.

Наверх
Источник: Reuters

— Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя найду, — сказал Джокович после того, как подошел к кричавшему зрителю.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Кого клубы РПЛ могут купить в последние дни трансферного окна
Четырьмя матчами продолжится восьмой тур ЧР по футболу
Отстраненный игрок «Интера» подал в суд на клуб
Поветкин и Хьюи Фьюри в Лондоне сразятся за титул чемпиона WBA
«Динамо» не смогло обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
По следам «Спартака»: самые позорные вылеты клубов РФ в Европе
Хоккейный матч на детском турнире обернулся массовой дракой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь