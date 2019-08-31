Российская теннисистка захотела «подложить памперс» в матче с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вспомнила свой первый матч против американки Серены Уильямс. Ее слова приводит Eurosport.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вспомнила свой первый матч против американки Серены Уильямс. Ее слова приводит Eurosport.
«У меня коленки затряслись. Считай, уже памперс надо было подкладывать», — заявила Кузнецова. Россиянка вспомнила о том, что сыграла против Уильямс в 16-летнем возрасте.
Тогда теннисистки столкнулись в парном разряде. Победы добилась пара Кузнецовой.
«Когда выходят играть с Сереной, половина матча уже проиграна заранее. Она это знает и подавляет на психологическом уровне», — отметила Кузнецова.
Кузнецова дважды становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде и один раз в парном разряде.
Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, на счету американки четыре золотых медали Олимпийских игр.
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