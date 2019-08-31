Российская теннисистка захотела «подложить памперс» в матче с Сереной Уильямс

Источник: РИА "Новости"

«У меня коленки затряслись. Считай, уже памперс надо было подкладывать», — заявила Кузнецова. Россиянка вспомнила о том, что сыграла против Уильямс в 16-летнем возрасте.

Тогда теннисистки столкнулись в парном разряде. Победы добилась пара Кузнецовой.

«Когда выходят играть с Сереной, половина матча уже проиграна заранее. Она это знает и подавляет на психологическом уровне», — отметила Кузнецова.

Кузнецова дважды становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде и один раз в парном разряде.

Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, на счету американки четыре золотых медали Олимпийских игр.

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