Свитолина вышла в четвертый круг US Open, обыграв Ястремскую
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг проходящего в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг проходящего в
Свитолина, посеянная под 5-м номером, в третьем круге обыграла соотечественницу Даяну Ястремскую (32-й номер посева) — 6:2, 6:0. Матч продолжался 54 минуты.
Следующей соперницей Свитолиной станет американка Мэдисон Киз (10), которая в своем матче за 1 час 20 минут обыграла соотечественницу Софию Кенин (20) — 6:3, 7:5.
В еще одном матче третьего круга китаянка Ван Цян (18) победила француженку Фиону Ферро — 7:6 (7:1), 6:3.