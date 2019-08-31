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10:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свитолина вышла в четвертый круг US Open, обыграв Ястремскую

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый круг проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.

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Источник: РИА "Новости"

Свитолина, посеянная под 5-м номером, в третьем круге обыграла соотечественницу Даяну Ястремскую (32-й номер посева) — 6:2, 6:0. Матч продолжался 54 минуты.

Следующей соперницей Свитолиной станет американка Мэдисон Киз (10), которая в своем матче за 1 час 20 минут обыграла соотечественницу Софию Кенин (20) — 6:3, 7:5.

В еще одном матче третьего круга китаянка Ван Цян (18) победила француженку Фиону Ферро — 7:6 (7:1), 6:3.

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