Джокович вышел в четвертый круг US Open
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
В третьем круге Джокович за 2 часа 3 минуты победил американца Дениса Кудлу — 6:3, 6:4, 6:2.
Следующим соперником серба станет 23-й номер посева швейцарец Станислас Вавринка, который в своем матче победил итальянца Паоло Лоренци — 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4).
Результаты других матчей третьего круга:
Давид Гоффен (Бельгия, 15-й номер посева) — Пабло
Доминик Кёпфер (Германия) — Николоз Басилашвили (Грузия, 17) — 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1.