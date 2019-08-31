Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США, который проходит в
Медведев, получивший пятый номер посева, в третьем круге победил испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 19 минут.
Следующим соперником Медведева станет немец Доминик Кёпфер.