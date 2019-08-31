Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Герта
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Авангард К
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Томь
Нефтехимик
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:30
Лион
Бордо
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Сочи
03
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Брешиа
Футбол. Зарубежный
19:30
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
13
Футбол. Зарубежный
20:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Брест
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Оренбург
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Леганес
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
СКА-Хабаровск
02
Все события
Фоторепортажи
10Третий чемпион Европы в истории РПЛ
14Образы Евгении Медведевой
11:10 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в 1/16 финала парного разряда на US Open

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в 1/16 финала парного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AFP 2019

В матче первого раунда с россиянкой Маргаритой Гаспарян и румынкой Моникой Никулеску белорусско-австралийский дуэт проиграл первый сет 4:6, но затем выиграл две партии с одинаковым счетом 6:1.

Читайте также
Соболенко с Мертенс, а также Саснович с Кужмовой вышли во второй круг парного разряда на US Open

Сегодня вечером Виктория Азаренко и Эшли Барти в игре за выход в 1/8 финала встретятся с американско-украинским тандемом Абигейл Спирс / Надежда Киченок.

Ранее в 1/16 финала парного разряда вышли еще две белорусские теннисистки. Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла россиянку Анну Блинкову и китаянку Яфань Ван — 6:3, 6:4. Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон — 6:0, 6:4.

Белорусско-словенская пара Лидия Морозова / Катарина Среботник завершила выступление, уступив канадско-китайскому дуэту Габриэла Дабровски / Ифань Сюй — 5:7, 4:6.

Читайте также
 Надежда Бабкина стала выглядеть моложе супруга
Гороскоп на сентябрь 2019 года
СМИ: ЦСКА заплатил «Васко да Гама» €200 тысяч за аренду игрока
Алименты, драки и ДТП: как слава портит футболистов
Сборная России с победы стартовала на Кубке мира по баскетболу
Просвистели. Зрители не мешают Медведеву побеждать на US Open
Надаль на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа
«Локомотив» принимает «Ростов» в РПЛ (трансляция)
ФК «Сочи» впервые победил в РПЛ, разгромив «Рубин»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь