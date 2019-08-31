Виктория Азаренко и Эшли Барти вышли в 1/16 финала парного разряда на US Open

Источник: AFP 2019

В матче первого раунда с россиянкой Маргаритой Гаспарян и румынкой Моникой Никулеску белорусско-австралийский дуэт проиграл первый сет 4:6, но затем выиграл две партии с одинаковым счетом 6:1.

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Сегодня вечером Виктория Азаренко и Эшли Барти в игре за выход в 1/8 финала встретятся с американско-украинским тандемом Абигейл Спирс / Надежда Киченок.

Ранее в 1/16 финала парного разряда вышли еще две белорусские теннисистки. Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс обыграла россиянку Анну Блинкову и китаянку Яфань Ван — 6:3, 6:4. Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон — 6:0, 6:4.