Надаль на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа

Источник: Reuters

Мальчик хотел взять автограф у 18-кратного победителя турниров «Большого шлема», однако другие болельщики не обратили на него внимания. Толпа сильно прижала его к ограждению. Ребёнок испугался и заплакал.

Надаль перетащил ребёнка в коридор для теннисистов. Он поговорил с мальчиком, успокоил его и подписал кепку.

«Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь ещё и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!» — написал отец мальчика.

Испанец вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма. Его соперником во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.