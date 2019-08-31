Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев на матче 3-го круга Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев на матче 3-го круга Открытого чемпионата США, который проходит в
Медведев в третьем круге обыграл испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Во время матча зрители освистывали Медведева, а он показал трибунам средний палец.
«Я хочу, чтобы вы все знали, что я победил