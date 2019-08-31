Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open

Медведев в третьем круге обыграл испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Во время матча зрители освистывали Медведева, а он показал трибунам средний палец.

«Я хочу, чтобы вы все знали, что я победил из-за вас, из-за вашей энергии. Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю», — обратился Медведев к зрителям после матча.