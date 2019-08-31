Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Дмитрий Турсунов в инстаграме объявил, что отныне не является личным тренером первой ракетки Беларуси Арины Соболенко.
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Дмитрий Турсунов в инстаграме объявил, что отныне не является личным тренером первой ракетки Беларуси Арины Соболенко.
«Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года — самый веселый и интересный период в моей жизни. Что это было за время! Это был поистине лучший период, когда я нашел себя и свое предназначение. Знаю, что иногда было трудно, но все равно очень тяжело с этим прощаться. С радостью могу посмотреть назад и сказать, что я сделал все возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше. Всего лучшего на пути дальше, Тигр», — написал Турсунов.
Во время сотрудничества с Турсуновым Соболенко выиграла первые три титула в своей карьере (Нью-Хейвен, Ухань и Шэньчжэнь) и дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.
«Спасибо за все и всего наилучшего в будущем!» — написала Соболенко в инстаграме.
Напомним, на проходяшем в эти дни Открытом чемпионате США по теннису Арина Соболенко в первом раунде одолела соотечественницу Викторию Азаренко — 3:6, 6:3, 6:4, а затем уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой — 3:6, 6:7 (3:7).