Дмитрий Турсунов объявил, что больше не тренирует Арину Соболенко

«Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года — самый веселый и интересный период в моей жизни. Что это было за время! Это был поистине лучший период, когда я нашел себя и свое предназначение. Знаю, что иногда было трудно, но все равно очень тяжело с этим прощаться. С радостью могу посмотреть назад и сказать, что я сделал все возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше. Всего лучшего на пути дальше, Тигр», — написал Турсунов.