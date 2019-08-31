Юлия Путинцева завершила выступление на US Open
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде US Open (Открытый чемпионат США), передает корреспондент Vesti.kz.
В третьем круге Путинцева в двух сетах уступила хорватке Донне Векич — 4:6, 1:6. Соперницы провели на корте один час и 21 минуту.
В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева занимает 39-е место, а 23-летняя Векич идет на 23-й строчке. В личных встречах со счетом 4:0 ведет хорватка.
Напомним, что на US Open-2019 Путинцева стартовала с победы над американкой Мэдисон Бренгл, а во втором круге обыграла 13-ю ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.