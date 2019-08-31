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31 августа, источник: Спорт РИА Новости

Гергес обыграла Бертенс в третьем круге Открытого чемпионата США

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Немка Юлия Гергес вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Гергес, посеянная под 26-м номером, в третьем раунде обыграла седьмую ракетку турнира голландку Кики Бертенс со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

Следующей соперницей Гергес станет хорватка Донна Векич, получившая от организаторов 23-й номер посева.

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