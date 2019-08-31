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31 августа, источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев оштрафован на $9 тысяч за свое поведение в матче US Open

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на девять тысяч долларов за свое поведение в матче 3-го круга Открытого чемпионата США, сообщает Marca.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев в третьем круге обыграл испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Во время матча россиянин вырвал полотенце у болбоя и высказал ему претензии. Судья вынес теннисисту предупреждение, в ответ Медведев выругался в адрес арбитра. Из-за такого поведения зрители начали освистывать Медведева, а он показал трибунам средний палец.

В итоге Медведев оштрафован на 5 тысяч долларов за неспортивное поведение и на 4 тысячи — за непристойный жест.

Следующим соперником Медведева на US Open станет немец Доминик Кёпфер.

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