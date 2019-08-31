Даниил Медведев оштрафован на $9 тысяч за свое поведение в матче US Open

Медведев в третьем круге обыграл испанца Фелисиано Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Во время матча россиянин вырвал полотенце у болбоя и высказал ему претензии. Судья вынес теннисисту предупреждение, в ответ Медведев выругался в адрес арбитра. Из-за такого поведения зрители начали освистывать Медведева, а он показал трибунам средний палец.