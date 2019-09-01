Надаль вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Вторая ракетка турнира Надаль в третьем круге обыграл корейца Чон Хёна со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.
Следующим соперником Надаля станет победитель матча Джон Изнер (США, 14-й номер посева) — Марин Чилич (Хорватия, 22).