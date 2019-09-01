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00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

Вторая ракетка турнира Надаль в третьем круге обыграл корейца Чон Хёна со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 59 минут.

Следующим соперником Надаля станет победитель матча Джон Изнер (США, 14-й номер посева) — Марин Чилич (Хорватия, 22).

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