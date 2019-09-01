Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Мальорка
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:00
Эспаньол
Гранада
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Реал
Футбол. Зарубежный
31.08
Бетис
Леганес
21
Футбол. Зарубежный
31.08
Ювентус
Наполи
43
Футбол. Зарубежный
31.08
Тулуза
Амьен
20
Футбол. Зарубежный
31.08
Анже
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
31.08
Нант
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
31.08
Ним
Брест
30
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» остался без Лиги чемпионов
10Третий чемпион Европы в истории РПЛ
09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Зверев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

Наверх
Источник: Reuters

Шестая ракетка турнира Зверев в матче третьего круга победил словенца Аляжа Бедене со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа 36 минут.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с победителем встречи Теннис Сандгрен (США) — Диего Шварцман (Аргентина, 20-й номер посева).

В другом матче третьего круга хорват Марин Чилич (22) добился победы над американцем Джоном Изнером (14) со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 19 минут.

Следующим соперником Чилича будет вторая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль.

Читайте также
 Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Баскетболист ЦСКА рассказал об отношении к русским в США
Шомуродов казнил «Локо», у Чернова сэйв года
Черданцев пообещал постричься наголо, если «Ростов» выиграет РПЛ
Лара нокаутировал брата «Канело» и завоевал титул чемпиона мира
Ломаченко победил олимпийского чемпиона в бою за три титула
Поветкин выразил желание провести бой с Тайсоном Фьюри
Футболист «Порту» на правах аренды перешел в «Зенит»
Футболист «Челси» вернулся в «Монако» на правах аренды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь