Александр Зверев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Шестая ракетка турнира Зверев в матче третьего круга победил словенца Аляжа Бедене со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 3 часа 36 минут.
За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с победителем встречи Теннис Сандгрен (США) — Диего Шварцман (Аргентина, 20-й номер посева).
В другом матче третьего круга хорват Марин Чилич (22) добился победы над американцем Джоном Изнером (14) со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 19 минут.
Следующим соперником Чилича будет вторая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль.