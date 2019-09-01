У Казахстана остался только один представитель на US Open
Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление в одиночном разряде US Open (Открытый чемпионат США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление в одиночном разряде US Open (Открытый чемпионат США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В третьем круге он встречался с испанцем Пабло Андухаром, которому уступил в трех сетах со счетом 4:6, 3:6, 2:6. 22-летний Бублик является 75-й ракеткой мира, а 33-летний Андухар занимает 70-е место в рейтинге ATP. Ранее теннисисты между собой не встречались.
Таким образом, у Казахстана на US Open остался только один представитель — Юлия Путинцева, которая вместе с российской теннисисткой Анной Калинской продолжает участие в парном разряде турнира.
Ранее Путинцева завершила выступление в одиночном разряде US Open, проиграв в третьем круге хорватке Донне Векич.