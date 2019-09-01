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10:20 (мск), источник: Vesti.kz

У Казахстана остался только один представитель на US Open

Казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление в одиночном разряде US Open (Открытый чемпионат США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

В третьем круге он встречался с испанцем Пабло Андухаром, которому уступил в трех сетах со счетом 4:6, 3:6, 2:6. 22-летний Бублик является 75-й ракеткой мира, а 33-летний Андухар занимает 70-е место в рейтинге ATP. Ранее теннисисты между собой не встречались.

Таким образом, у Казахстана на US Open остался только один представитель — Юлия Путинцева, которая вместе с российской теннисисткой Анной Калинской продолжает участие в парном разряде турнира.

Ранее Путинцева завершила выступление в одиночном разряде US Open, проиграв в третьем круге хорватке Донне Векич.

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