У Казахстана остался только один представитель на US Open

В третьем круге он встречался с испанцем Пабло Андухаром, которому уступил в трех сетах со счетом 4:6, 3:6, 2:6. 22-летний Бублик является 75-й ракеткой мира, а 33-летний Андухар занимает 70-е место в рейтинге ATP. Ранее теннисисты между собой не встречались.