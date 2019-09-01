Рублев победил Кирьоса и вышел в четвертый круг US Open
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Рублев в матче третьего раунда взял верх над австралийцем Ником Кирьосом, получившим 28-й номер посева, со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
Место в четвертьфинале US Open российский теннисист оспорит в противостоянии с итальянцем Маттео Берреттини (24-й сеяный).