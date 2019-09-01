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11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Монфис обыграл Шаповалова в третьем круге US Open

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Француз Гаэль Монфис оформил выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: AP 2019

Монфис, посеянный на US Open под 13-м номером, в матче третьего круга переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Встреча длилась более трех с половиной часов.

Аргентинец Диего Шварцман (20-й сеяный) одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном — 6:4, 6:1, 6:3.

Монфис в следующем матче сыграет с испанцем Пабло Андухаром, Шварцман — с Александром Зверевым (Германия, 6-й номер посева).

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