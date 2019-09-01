Монфис обыграл Шаповалова в третьем круге US Open
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Француз Гаэль Монфис оформил выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Француз Гаэль Монфис оформил выход в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Монфис, посеянный на US Open под 13-м номером, в матче третьего круга переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Встреча длилась более трех с половиной часов.
Аргентинец Диего Шварцман (20-й сеяный) одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном — 6:4, 6:1, 6:3.
Монфис в следующем матче сыграет с испанцем Пабло Андухаром, Шварцман — с Александром Зверевым (Германия, 6-й номер посева).