Монфис обыграл Шаповалова в третьем круге US Open

Монфис, посеянный на US Open под 13-м номером, в матче третьего круга переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Встреча длилась более трех с половиной часов.