Осака завоевала путевку в четвертый круг US Open

Осака , посеянная на турнире под первым номером, в матче третьего круга победила американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:0. Поединок продолжался 1 час 5 минут.

Следующей соперницей действующей победительницы US Open будет швейцарка Белинда Бенчич (13-я сеяная), которая шагнула в четвертый круг после того, как ее соперница эстонка Анетт Контавейт (21) не вышла на игру.