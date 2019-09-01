Осака завоевала путевку в четвертый круг US Open
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира японка Наоми Осака пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира японка Наоми Осака пробилась в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Осака, посеянная на турнире под первым номером, в матче третьего круга победила американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:0. Поединок продолжался 1 час 5 минут.
Следующей соперницей действующей победительницы US Open будет швейцарка Белинда Бенчич (13-я сеяная), которая шагнула в четвертый круг после того, как ее соперница эстонка Анетт Контавейт (21) не вышла на игру.
Также барьер третьего раунда преодолели канадка Бьянка Андрееску (15), обыгравшая датчанку Каролину Возняцки (19) — 6:4, 6:4, и бельгийка Элизе Мертенс (25), которая оказалась сильнее немки Андреа Петкович — 6:3, 6:3.