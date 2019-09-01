Арина Соболенко: Очень надеюсь, что в будущем мы еще поработаем вместе с Турсуновым
Белоруска Арина Соболенко в интервью корреспонденту Pressball.by Илье Куницкому пояснила причины расставания с тренером Дмитрием Турсуновым.
Белоруска Арина Соболенко в интервью корреспонденту Pressball.by Илье Куницкому пояснила причины расставания с тренером Дмитрием Турсуновым.
Что
Возникали конфликтные ситуации. Не могу сказать по чьей вине — виноваты оба. Больше, наверное, моя вина. В общем, эти ситуации не всегда решались. Непонимание накапливалось все больше и больше и в итоге вылилось в решение взять паузу. Может, он
То есть теоретически в будущем вы можете еще поработать вместе?
Я на это очень надеюсь. Не знаю, как сложится. Может, мы поймем, что вместе все же никак. А может, продолжим работать. Скажем прямо, Дмитрий сделал из меня топового игрока. Я вижу, что есть еще над чем работать, где добавить, и как он может мне в этом помочь.
Значит, пока не будешь искать нового тренера?
Пока не знаю. До конца еще не понимаю, что происходит. Предложения всегда поступают, но я на них сейчас не концентрируюсь. Пока хочу побыть одна. У меня есть команда,
Что тебе дал Дмитрий за 14 месяцев совместной работы?
Все: понимание игры, видение корта, вариативность ударов, игра с лета. Та же пара — это он договорился с тренером Мертенс. С ним прибавила во многих компонентах. Наверное, самое главное, в стабильности. Хотя в игре с Путинцевой стабильности далеко не было.
То поражение с теннисисткой из Казахстана
Здесь нет связи. Чувствовала, что рано или поздно это случиться. Пыталась этого избежать, но…