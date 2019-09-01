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12:22 (мск), источник: Прессбол

Арина Соболенко: Очень надеюсь, что в будущем мы еще поработаем вместе с Турсуновым

Белоруска Арина Соболенко в интервью корреспонденту Pressball.by Илье Куницкому пояснила причины расставания с тренером Дмитрием Турсуновым.

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Источник: Reuters

Что все-таки произошло между вами с Турсуновым?

Возникали конфликтные ситуации. Не могу сказать по чьей вине — виноваты оба. Больше, наверное, моя вина. В общем, эти ситуации не всегда решались. Непонимание накапливалось все больше и больше и в итоге вылилось в решение взять паузу. Может, он что-то поймет и разберется со своими проблемами. Может, я. Пока побуду одна. На данный момент известно, что вместе мы больше не работаем — взяли брейк, а сколько он продлится, пока неизвестно. Надо что-то переосмыслить, осознать, где-то начать заново нуждаться друг в друге. Когда вы начинаете работать с кем-то, то смотрите друг на друга с открытым ртом. Но в любых отношениях наступает тяжелый период, и необходимо или разойтись, или переосмыслить что-то и сойтись заново.

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То есть теоретически в будущем вы можете еще поработать вместе?

Я на это очень надеюсь. Не знаю, как сложится. Может, мы поймем, что вместе все же никак. А может, продолжим работать. Скажем прямо, Дмитрий сделал из меня топового игрока. Я вижу, что есть еще над чем работать, где добавить, и как он может мне в этом помочь. Все-таки я ему всецело доверяла, он мне — больше, чем друг.

Значит, пока не будешь искать нового тренера?

Пока не знаю. До конца еще не понимаю, что происходит. Предложения всегда поступают, но я на них сейчас не концентрируюсь. Пока хочу побыть одна. У меня есть команда, спарринг-партнер, который на первое время может заменить Турсунова.

Что тебе дал Дмитрий за 14 месяцев совместной работы?

Все: понимание игры, видение корта, вариативность ударов, игра с лета. Та же пара — это он договорился с тренером Мертенс. С ним прибавила во многих компонентах. Наверное, самое главное, в стабильности. Хотя в игре с Путинцевой стабильности далеко не было.

То поражение с теннисисткой из Казахстана как-то повлияло не решение растаться с тренером?

Здесь нет связи. Чувствовала, что рано или поздно это случиться. Пыталась этого избежать, но…

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