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13:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Янчук: Рублев после победы над Федерером стал еще больше верить в себя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российский теннисист Андрей Рублев порадовал своей победой над австралийцем Ником Кирьосом в третьем раунде Открытого чемпионата США, мастерство россиянина прогрессирует, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев в третьем раунде US Open победил посеянного на турнире под 28-м номером Кирьоса со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.

«Рублев нас всех порадовал. Ясно было, что будет равный матч, но Рублев чисто переиграл австралийца. Он показал более стабильную и напористую игру. Кирьос — талантливый и незаурядный игрок, но внутри не очень собран, голова у него своеобразная. А Рублев от начала до конца делал свое дело — бил, бегал, терпел, контролировал мяч. Матч ему явно удался. Прогрессирующее мастерство Рублева сказывается. После победы над Федерером он стал еще больше верить в себя и еще ровнее играть. Немного не хватало стабильности, но он ее набирает», — сказал Янчук по телефону.

Рублев в четвертом раунде встретится с итальянцем Маттео Берреттини, получившим 24-й номер посева.

«Думаю, у Рублева хорошие шансы на успех в следующем матче. Все итальянцы, в том числе и Берреттини, демонстрируют цепкую игру. Их надо переиграть, “задушить”, подавить. Просто так они подарки не дают, играют не только стабильно, но и разнообразно. Но Рублеву есть, что ему противопоставить, тем более он умеет бороться и ошибается теперь уже гораздо меньше — терпит и играет, проявляет характер», — заявил эксперт.

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