Янчук: Рублев после победы над Федерером стал еще больше верить в себя

«Рублев нас всех порадовал. Ясно было, что будет равный матч, но Рублев чисто переиграл австралийца. Он показал более стабильную и напористую игру. Кирьос — талантливый и незаурядный игрок, но внутри не очень собран, голова у него своеобразная. А Рублев от начала до конца делал свое дело — бил, бегал, терпел, контролировал мяч. Матч ему явно удался. Прогрессирующее мастерство Рублева сказывается. После победы над Федерером он стал еще больше верить в себя и еще ровнее играть. Немного не хватало стабильности, но он ее набирает», — сказал Янчук по телефону.