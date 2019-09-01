Янчук: Рублев после победы над Федерером стал еще больше верить в себя

Рублев в третьем раунде US Open победил посеянного на турнире под 28-м номером Кирьоса со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.
«Рублев нас всех порадовал. Ясно было, что будет равный матч, но Рублев чисто переиграл австралийца. Он показал более стабильную и напористую игру. Кирьос — талантливый и незаурядный игрок, но внутри не очень собран, голова у него своеобразная. А Рублев от начала до конца делал свое дело — бил, бегал, терпел, контролировал мяч. Матч ему явно удался. Прогрессирующее мастерство Рублева сказывается. После победы над Федерером он стал еще больше верить в себя и еще ровнее играть. Немного не хватало стабильности, но он ее набирает», — сказал Янчук по телефону.
Рублев в четвертом раунде встретится с итальянцем Маттео Берреттини, получившим 24-й номер посева.
«Думаю, у Рублева хорошие шансы на успех в следующем матче. Все итальянцы, в том числе и Берреттини, демонстрируют цепкую игру. Их надо переиграть, “задушить”, подавить. Просто так они подарки не дают, играют не только стабильно, но и разнообразно. Но Рублеву есть, что ему противопоставить, тем более он умеет бороться и ошибается теперь уже гораздо меньше — терпит и играет, проявляет характер», — заявил эксперт.