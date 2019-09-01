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14:52 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко, Соболенко и Саснович вышли в 1/8 финала парного разряда US Open

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти во втором раунде переиграли американо-украинский тандем Абигейл Спирс / Надежда Киченок — 6:3, 3:6, 7:6 (12:10).

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс обыграли чешку Каролину Мухову и швейцарку Джил Тайхман — 7:6 (7:1), 6:3.

Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над американским дуэтом Уитни Осигве / Тейлор Таунсенд — 6:4, 6:2.

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