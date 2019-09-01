Азаренко, Соболенко и Саснович вышли в 1/8 финала парного разряда US Open
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти во втором раунде переиграли
Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс обыграли чешку Каролину Мухову и швейцарку Джил Тайхман — 7:6 (7:1), 6:3.
Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова взяли верх над американским дуэтом Уитни Осигве / Тейлор Таунсенд — 6:4, 6:2.