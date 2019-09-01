Барти не смогла выйти в четвертьфинал US Open
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в
Вторая ракетка турнира Барти в матче четвертого круга уступила китаянке Ван Цян (18-я сеяная) со счетом 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 22 минуты.
Ван Цян в четвертьфинале встретится с победительницей встречи между американкой Сереной Уильямс (8) и хорваткой Петрой Мартич (22).