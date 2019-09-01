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20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барти не смогла выйти в четвертьфинал US Open

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вторая ракетка турнира Барти в матче четвертого круга уступила китаянке Ван Цян (18-я сеяная) со счетом 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Ван Цян в четвертьфинале встретится с победительницей встречи между американкой Сереной Уильямс (8) и хорваткой Петрой Мартич (22).

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