Федерер вышел в четвертьфинал US Open
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в
Федерер (3-й номер посева) в четвертом раунде победил бельгийца Давида Гоффена (15) со счетом 6:2, 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.
Соперником Федерера в четвертьфинале будет победитель матча Григор Димитров (Болгария) — Алекс де Минаур (Австралия).