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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Федерер вышел в четвертьфинал US Open

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке.

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Источник: AP 2019

Федерер (3-й номер посева) в четвертом раунде победил бельгийца Давида Гоффена (15) со счетом 6:2, 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

Соперником Федерера в четвертьфинале будет победитель матча Григор Димитров (Болгария) — Алекс де Минаур (Австралия).

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