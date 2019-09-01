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1 сентября, источник: Чемпионат.com

Павлюченкова и Севастова вышли в третий круг US Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии вышли в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде.

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В матче второго раунда соревнований Павлюченкова и Севастова нанесли поражение седьмым сеяным, паре из Китайского Тайбэя Чань Хаочин/Чань Латиша, со счётом 3:6, 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Павлюченкова и Севастова подали 1 эйс на двоих, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 14. Чань Хаочин и Чань Латиша ни разу не подали навылет, 7 раз ошиблись на подаче и реализовали 4 брейка.

За выход в четвертьфинал US Open Павлюченкова и Севастова сыграют с китайской парой Дуань Инъин/Чжэн Сайсай, получившей от организаторов 12-й номер посева.

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