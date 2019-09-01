Павлюченкова и Севастова вышли в третий круг US Open в парном разряде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии вышли в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии вышли в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде.
В матче второго раунда соревнований Павлюченкова и Севастова нанесли поражение седьмым сеяным, паре из Китайского Тайбэя Чань Хаочин/Чань Латиша, со счётом 3:6, 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Павлюченкова и Севастова подали 1 эйс на двоих, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 7
За выход в четвертьфинал US Open Павлюченкова и Севастова сыграют с китайской парой Дуань Инъин/Чжэн Сайсай, получившей от организаторов 12-й номер посева.