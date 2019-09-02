Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг и сыграет с сильнейшей парой на US Open

Источник: AP 2019

Путинцевой, которая в парном разряде выступает с российской теннисисткой Анной Калинской, удалось переиграть китайско-польский дуэт Пэн Шуай — Алиция Росольска со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

За выход в четвертьфинал US Open Путинцева и Калинская сыграют против сильнейшего дуэта из Венгрии и Франции, заявленного под первым номером, Тимеи Бабош и Кристины Младенович.