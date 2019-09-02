Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг и сыграет с сильнейшей парой на US Open
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в третий круг парного разряда US Open (Открытый чемпионат США), который проходит в
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в третий круг парного разряда US Open (Открытый чемпионат США), который проходит в
Путинцевой, которая в парном разряде выступает с российской теннисисткой Анной Калинской, удалось переиграть
За выход в четвертьфинал US Open Путинцева и Калинская сыграют против сильнейшего дуэта из Венгрии и Франции, заявленного под первым номером, Тимеи Бабош и Кристины Младенович.
Напомним, у Казахстана на US Open остался только один представитель — Путинцева, которая продолжает выступление в парном разряде турнира. Ранее первая ракетка Казахстана завершила выступление в одиночном разряде US Open, проиграв в третьем круге хорватке Донне Векич.