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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг и сыграет с сильнейшей парой на US Open

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в третий круг парного разряда US Open (Открытый чемпионат США), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Путинцевой, которая в парном разряде выступает с российской теннисисткой Анной Калинской, удалось переиграть китайско-польский дуэт Пэн Шуай — Алиция Росольска со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

За выход в четвертьфинал US Open Путинцева и Калинская сыграют против сильнейшего дуэта из Венгрии и Франции, заявленного под первым номером, Тимеи Бабош и Кристины Младенович.

Напомним, у Казахстана на US Open остался только один представитель — Путинцева, которая продолжает выступление в парном разряде турнира. Ранее первая ракетка Казахстана завершила выступление в одиночном разряде US Open, проиграв в третьем круге хорватке Донне Векич.

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