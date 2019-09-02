Джокович не смог защитить титул на US Open

Первая ракетка мира Джокович, посеянный на турнире под первым номером, не доиграл матч четвертого круга US Open против швейцарца Станисласа Вавринки (23) из-за боли в плече. Встреча была прервана при счете 6:4, 7:5, 2:1 в пользу швейцарского теннисиста.