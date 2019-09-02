Джокович не смог защитить титул на US Open
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Серб Новак Джокович не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Серб Новак Джокович не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Первая ракетка мира Джокович, посеянный на турнире под первым номером, не доиграл матч четвертого круга US Open против швейцарца Станисласа Вавринки (23)
Таким образом, Джокович лишился шансов защитить титул чемпиона US Open, завоеванный в прошлом году.
В четвертьфинале Вавринка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (пятый сеяный).