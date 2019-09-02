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11:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович не смог защитить титул на US Open

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Серб Новак Джокович не сумел выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Джокович, посеянный на турнире под первым номером, не доиграл матч четвертого круга US Open против швейцарца Станисласа Вавринки (23) из-за боли в плече. Встреча была прервана при счете 6:4, 7:5, 2:1 в пользу швейцарского теннисиста.

Таким образом, Джокович лишился шансов защитить титул чемпиона US Open, завоеванный в прошлом году.

В четвертьфинале Вавринка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (пятый сеяный).

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