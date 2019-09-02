Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Медведев, получивший от организаторов пятый номер посева, в матче четвертого раунда переиграл немца Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.
Российский теннисист впервые в карьере дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема. Место в полуфинале US Open 23-летний Медведев оспорит со швейцарцем Станисласом Вавринкой (23-й сеяный).