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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев, получивший от организаторов пятый номер посева, в матче четвертого раунда переиграл немца Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Российский теннисист впервые в карьере дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема. Место в полуфинале US Open 23-летний Медведев оспорит со швейцарцем Станисласом Вавринкой (23-й сеяный).

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