Свитолина победила Киз и пробилась в четвертьфинал US Open
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина завоевала путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина завоевала путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
В воскресенье Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в четвертом круге взяла верх над американкой Мэдисон Киз (10) со счетом 7:5, 6:4. Поединок длился 1 час 15 минут.
Следующей соперницей украинской теннисистки на US Open будет британка Йоханна Конта (16-я сеяная).