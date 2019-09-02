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11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свитолина победила Киз и пробилась в четвертьфинал US Open

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинка Элина Свитолина завоевала путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, в четвертом круге взяла верх над американкой Мэдисон Киз (10) со счетом 7:5, 6:4. Поединок длился 1 час 15 минут.

Следующей соперницей украинской теннисистки на US Open будет британка Йоханна Конта (16-я сеяная).

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