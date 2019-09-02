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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев призвал зрителей на US Open и дальше болеть против него

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев попросил зрителей, которые приходят на его матчи, и дальше болеть против него, поскольку это придает ему дополнительные силы.

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Источник: Reuters

В воскресенье посеянный под пятым номером Медведев в матче четвертого круга US Open победил немца Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). В ходе игры некоторые болельщики освистывали россиянина.

«Сначала я проигрывал. Я думал, что не смогу выйти на матч — принял много обезболивающих средств. Но вы, болея против меня, даете мне столько энергии. Ребята, продолжайте в том же духе. Вы лучшие», — приводит слова Медведева express.co.uk.

В матче третьего раунда турнира против испанца Фелисиано Лопеса Медведев повздорил со зрителями, он показал трибунам средний палец. Следующим соперником пятой ракетки мира будет швейцарец Станислас Вавринка (23-й номер посева).

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