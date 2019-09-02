Медведев призвал зрителей на US Open и дальше болеть против него

В воскресенье посеянный под пятым номером Медведев в матче четвертого круга US Open победил немца Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). В ходе игры некоторые болельщики освистывали россиянина.

«Сначала я проигрывал. Я думал, что не смогу выйти на матч — принял много обезболивающих средств. Но вы, болея против меня, даете мне столько энергии. Ребята, продолжайте в том же духе. Вы лучшие», — приводит слова Медведева express.co.uk.