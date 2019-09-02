Соболенко c Мертенс и Саснович с Кужмовой вышли в ¼ финала парного разряда US Open
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки вышли в четвертьфинал парного разряда открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в матче 1/8 финала обыграли в двух сетах
Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова в тяжелом матче, продолжавшемся 2 часа 45 минут, одолели
Сегодня Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти поспорят за выход в ¼ финала с американским дуэтом Кори Гауфф / Кэти Макнелли.