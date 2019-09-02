Соболенко c Мертенс и Саснович с Кужмовой вышли в ¼ финала парного разряда US Open

Источник: AP 2019

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в матче 1/8 финала обыграли в двух сетах испанско-швейцарский тандем Сара Соррибес-Тормо / Виктория Голубич — 6:3, 7:5.

Александра Саснович и словачка Виктория Кужмова в тяжелом матче, продолжавшемся 2 часа 45 минут, одолели австралийско-американский дуэт Эллен Перес / Даниэль Коллинз — 7:6 (7:4), 5:7, 7:5. В четвертьфинале белорусско-словацкая пара сыграет с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.