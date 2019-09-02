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12:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович заявил, что боли в плече беспокоили его несколько недель

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович, который не смог доиграть матч четвертого круга на Открытом чемпионате США против швейцарца Станисласа Вавринки, заявил, что боли в плече мешали ему выступать на протяжении нескольких недель.

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Источник: Reuters

Джокович отказался от продолжения борьбы в третьем сете при счете 4:6, 5:7, 1:2 и лишился шансов защитить титул чемпиона US Open.

«Боль сопровождала меня в течение нескольких недель. В некоторые дни она усиливалась, порой отступала, но мне приходилось применять обезболивающие. Иногда эти меры помогали, иногда нет. Ты всегда чувствуешь, когда больше не можешь выполнить удар», — приводит слова Джоковича АФП.

«Я снялся с матча и сообщил, что причина — травма левого плеча. Больше не хочу об этом говорить», — добавил он.

Джокович выиграл 16 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, рекордсменом по этому показателю в мужском теннисе является швейцарец Роджер Федерер (20).

«Ни для кого не секрет, что передо мной стоит цель побить рекорд Роджера. Но вместе с тем я надеюсь, что смогу выступать еще много лет. Я не считаю, что окончание карьеры уже где-то близко. Мне необходимо поддерживать высокий уровень физической и психологической готовности и стараться выходить на пик формы на главных турнирах», — сказал 32-летний теннисист.

«Что касается турниров Большого шлема, то сезон для меня получился успешным, я не могу жаловаться. Но впереди много крупных турниров, на которых мне предстоит защищать очки», — заявил Джокович, который в 2019 году выиграл Australian Open и Уимблдон.

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