Джокович заявил, что боли в плече беспокоили его несколько недель

Источник: Reuters

Джокович отказался от продолжения борьбы в третьем сете при счете 4:6, 5:7, 1:2 и лишился шансов защитить титул чемпиона US Open.

«Боль сопровождала меня в течение нескольких недель. В некоторые дни она усиливалась, порой отступала, но мне приходилось применять обезболивающие. Иногда эти меры помогали, иногда нет. Ты всегда чувствуешь, когда больше не можешь выполнить удар», — приводит слова Джоковича АФП.

«Я снялся с матча и сообщил, что причина — травма левого плеча. Больше не хочу об этом говорить», — добавил он.

Джокович выиграл 16 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, рекордсменом по этому показателю в мужском теннисе является швейцарец Роджер Федерер (20).

«Ни для кого не секрет, что передо мной стоит цель побить рекорд Роджера. Но вместе с тем я надеюсь, что смогу выступать еще много лет. Я не считаю, что окончание карьеры уже где-то близко. Мне необходимо поддерживать высокий уровень физической и психологической готовности и стараться выходить на пик формы на главных турнирах», — сказал 32-летний теннисист.