Свист и ненависть в Нью-Йорке. Даниил Медведев побеждает на US Open под рокот трибун

Источник: AP 2019

Медведев победил. 23-летний российский теннисист отдал сопернику стартовый сет (3:6), был близок к провалу во втором, однако после двух геймов все же сумел перевернуть ход встречи и взял три сета подряд — 6:3, 6:2, 7:6.

«Перед матчем у меня болело плечо, я принял много обезболивающих, думал, что вообще не сыграю сегодня. Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо, продолжайте заряжать меня энергией», — обратился Медведев к негодовавшим на трибунах болельщикам вскоре после победы.

Впервые в карьере Медведев попал в восьмерку сильнейших на турнирах серии Большого шлема.

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Жест раздора

Особое отношение к российскому теннисисту у публики сформировалось два дня назад, во время его матча с Лопесом. Медведев тогда психанул — злость от обидного поражения в гейме он выплеснул на мужчину, подающего мячи (болбой — прим. ТАСС), который не вовремя поднес ему полотенце. Теннисист вырвал его и швырнул на корт. Судья на вышке этот поступок не оценил и вынес теннисисту предупреждение за неспортивное поведение.

Медведеву, в свою очередь, такое тоже пришлось не по нраву — он бросил в сторону судьи ракетку и высказал тому свое недовольство. После очередь возмутиться дошла до зрителей, которые в этой истории дружно встали на сторону оппонента Медведева не только на вышке, но и на корте.

Российскому теннисисту пришлось непросто, публика с радостью встречала все его неудачные действия и при этом горячо поддерживала испанца.

В такой обстановке нервы Медведева вновь не выдержали — после очередного неудачного розыгрыша он приложил средний палец к виску, демонстрируя на камеру всем зрителям свое отношение к происходящему.

Не сложно догадаться, какой была ответная реакция. Послематчевое интервью на корте он давал уже под оглушительный свист. Но вместо ответной агрессии в тот момент в адрес болельщиков последовали слова благодарности. «Вот это поддержка, благодаря вам всем я сумел победить сегодня, зарядился на пять матчей вперед», — сказал Медведев.

В итоге россиянин был оштрафован на $9 тыс. за неспортивное поведение. $5 тыс. за то, что выхватил полотенце у обслуживающего персонала и выкинул его, $4 тыс. — за непристойный жест, который не заметил судья, но попал в телетрансляцию.

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Победный танец

На один матч заряда от трибун россиянину уже точно хватило. Что касается американской публики, то такое поведение она восприняла не иначе как троллинг, так что о примирении во время матча с Кёпфером речи идти не могло. После решающего розыгрыша Медведев не скрывал своей радости — по случаю победы он даже станцевал, чем еще больше разозлил поклонников тенниса в Нью-Йорке, которых после вновь поблагодарил за помощь.

Для более серьезного комментария российский теннисист созрел к пресс-конференции. «Если честно, в матче с Лопесом я повел себя как идиот, не могу гордиться тем, как вел себя. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что за его пределами я искренне считаю себя хорошим человеком», — сказал Медведев.

Насколько это ему получится, станет понятно уже в четвертьфинальном матче. Его соперником будет швейцарец Стэн Вавринка, сумевший пройти первую ракетку мира Новака Джоковича. Серба по ходу турнира мучили боли в плече, по этой причине он даже во время тренировки поссорился с болельщиком, который предлагал ему сняться. До четвертого круга действующий победитель US Open все же добрался, но доиграть матч с Вавринкой он уже не сумел — встреча прервалась при счете 6:4, 7:5, 2:1 в пользу швейцарца.

Вавринка занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету 16 титулов, в том числе три победы на турнирах серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии (2014), Открытом чемпионате Франции (2015) и Открытом чемпионате США (2016).