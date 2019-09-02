Американского теннисиста наказали за «ужасающий» жест

Источник: AP 2019

После ошибки линейного судьи Брайан жестом показал, будто стреляет в него из ракетки. После этого арбитр вынесла ему предупреждение за неспортивное поведение. В ответ на это теннисист начал спорить и отказался признавать ошибку. Пользователи Twitter назвали жест спортсмена «ужасающим» и «бессердечным».

После матча американец выпустил заявление с извинениями. «Жест должен был быть игривым. Но с учетом последних событий я понимаю, что он мог показаться недопустимым. Обещаю, что впредь такое не повторится», — сказал он.

Во втором раунде US Open Брайан с партнером Бобом Брайаном одержал победу над парой Федерико Дельбонис — Роберто Карбальес Баэна. В 1/8 финала турнира они встретятся с американцами Джеком Соком и Джексоном Уитроу.