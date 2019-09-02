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15:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Американского теннисиста наказали за «ужасающий» жест

Американский теннисист Майк Брайан был оштрафован на 10 тысяч долларов за неспортивное поведение во время матча второго раунда парного турнира Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2019

После ошибки линейного судьи Брайан жестом показал, будто стреляет в него из ракетки. После этого арбитр вынесла ему предупреждение за неспортивное поведение. В ответ на это теннисист начал спорить и отказался признавать ошибку. Пользователи Twitter назвали жест спортсмена «ужасающим» и «бессердечным».

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча американец выпустил заявление с извинениями. «Жест должен был быть игривым. Но с учетом последних событий я понимаю, что он мог показаться недопустимым. Обещаю, что впредь такое не повторится», — сказал он.

Во втором раунде US Open Брайан с партнером Бобом Брайаном одержал победу над парой Федерико Дельбонис — Роберто Карбальес Баэна. В 1/8 финала турнира они встретятся с американцами Джеком Соком и Джексоном Уитроу.

За прошедший месяц в США произошло несколько случаев массовой стрельбы. В ночь на воскресенье, 4 августа, Коннор Беттс открыл стрельбу возле одного из баров в центре Дейтона, штат Огайо. Погибли девять человек, еще 27 пострадали. Еще два случая стрельбы произошли в городах Чикаго и Эль-Пасо.

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