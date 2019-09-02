Первая ракетка мира Осака проиграла Бенчич в четвертом круге US Open

Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 22-летней швейцарки. Спортсменки провели четвертый матч друг с другом, Бенчич одержала третью победу (все — в 2019 году). В четвертьфинале Бенчич встретится с Донной Векич (Хорватия).

21-летняя Осака, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), после турнира потеряет лидерство в рейтинге. Первую строчку займет австралийка Эшли Барти, ранее также уступившая в четвертом раунде турнира китаянке Ван Цян.

В прошлом году Осака выиграла Открытый чемпионат США, также на ее счету победа на Открытом чемпионате Австралии (2018) и одна победа на турнире WTA. Бенчич, посеянная на турнире под 13-м номером, является победителем трех турниров WTA, лучшим результатом на турнирах Большого шлема для швейцарки является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2014 года.