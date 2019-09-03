Теннисист Рублев не сумел пробиться в ¼ финала US Open

23-летний итальянец победил 21-летнего россиянина со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (8:6). Соперники встречались в третий раз, Берреттини одержал вторую победу. В четвертьфинале 24-й сеяный встретится с победителем встречи между французом Гаэлем Монфисом (13) и испанцем Пабло Андухаром, которая пройдет в ночь с понедельника на вторник.

Рублев является победителем одного турнира ATP. На данный момент он занимает 43-е место в мировом рейтинге. Высшим достижением Рублева на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open (2017).

Берреттини занимает 25-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету три победы в одиночном разряде на турнирах ATP. Берреттини превзошел свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема (ранее игрок выходил в четвертый круг Уимблдона в 2019 году).