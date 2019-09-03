Мертенс вышла в четвертьфинал US Open
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бельгийка Элизе Мертенс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Мертенс, посеянная под 25-м номером, в четвертом круге разгромила американку Кристи Ан, которая занимает 141-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:1, 6:1. Матч продолжался чуть более одного часа.
Следующей соперницей Мертенс станет победительница противостояния между канадкой Бьянкой Андрееску (15-я сеяная) и американкой Тэйлор Таунсенд.