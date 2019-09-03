Россиянки завершили выступление в парном разряде на Открытом чемпионате США
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские теннисистки завершили борьбу после третьего круга парного турнира Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российские теннисистки завершили борьбу после третьего круга парного турнира Открытого чемпионата США, который проходит в
В понедельник россиянка Анна Калинская в паре с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой проиграла первой паре турнира француженке Кристине Младенович и венгерке Тимей Бабош со счетом 3:6, 2:6.
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова уступили китайскому дуэту Дуань Инъин/Чжэн Сайсай — 4:6, 3:6.