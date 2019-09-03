Путинцева показала лучший результат в карьере и завершила выступление на US Open

Источник: РИА "Новости"

В парном разряде Путинцева дошла до третьего круга, где вместе с российской теннисисткой Анной Калинской проиграла дуэту из Венгрии и Франции, заявленному под первым номером, Тимеи Бабош и Кристине Младенович. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Отметим, что Путинцева оставалась единственной представительницей Казахстана на US Open. Ранее она завершила выступление в одиночном разряде турнира, проиграв в третьем круге хорватке Донне Векич.