Путинцева показала лучший результат в карьере и завершила выступление на US Open
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление на US Open (Открытый чемпионат США), который проходит в
Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева завершила выступление на US Open (Открытый чемпионат США), который проходит в
В парном разряде Путинцева дошла до третьего круга, где вместе с российской теннисисткой Анной Калинской проиграла дуэту из Венгрии и Франции, заявленному под первым номером, Тимеи Бабош и Кристине Младенович. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6.
Отметим, что Путинцева оставалась единственной представительницей Казахстана на US Open. Ранее она завершила выступление в одиночном разряде турнира, проиграв в третьем круге хорватке Донне Векич.
Отметим, что Путинцева впервые в карьере дошла на US Open до третьего круга в одиночном и парном разрядах.